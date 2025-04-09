Лавров: РФ старается "встряхнуть" Запад в борьбе с попытками переписать историю

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Российская сторона уже не первый год пытается "встряхивать" западные страны в борьбе с его попытками переписать историю. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он указал, что еще задолго до СВО наблюдалась тенденция предания забвению истории, а также принимались попытки подорвать и очернить роль СССР, поставить на одну доску победителей и побежденных и прочее.

"В наших контактах с немецкими дипломатами где-то последние лет 7–8, наверное, как минимум, проскальзывала все чаще и чаще мысль о том – не теми словами, я не цитирую, а передаю то, что они нам внушали, – и смысл был такой: "Дорогие коллеги, мы за все со всеми расплатились. Мы больше ничего никому не должны". Это был очень тревожный звонок", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее Лавров уже сообщал, что в Европе все чаще пытаются сфальсифицировать историю. Он обратил внимание, что сейчас на Украине и в прибалтийских странах "открыто прославляются нацисты и их приспешники".

Владимир Путин также обратил внимание, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие государства предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.