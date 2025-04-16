Послы РФ и Белоруссии не приглашены на мероприятие 8 мая в немецком бундестаге

Фото: 123RF/anibaltrejo

Послы России и Белоруссии не получили приглашений на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации бундестага.

"На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что было принято решение отказаться от более широкого международного присутствия. В связи с этим иностранных гостей не стали приглашать на мероприятие.

Ранее сообщалось, что Германия не пригласила Россию и Белоруссию на мероприятия по поводу разгрома Третьего рейха. Информация была получена из брошюры, выпущенной министерством иностранных дел страны. Согласно документу, участие представителей РФ и РБ на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге "не приветствуется".

По данным СМИ, документ носит конфиденциальный характер, а его распространение строго ограничено.