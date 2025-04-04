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Германия не пригласила Россию и Белоруссию на мероприятия по поводу разгрома Третьего рейха. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В материале отмечается, что участие представителей РФ и РБ на мероприятиях в Берлине и Бранденбурге "не приветствуется". Информация об этом была получена из брошюры, выпущенной министерством иностранных дел Германии, указали журналисты.

При этом документ носит конфиденциальный характер, а его распространение строго ограничено, подчеркнул портал. Получателям необходимо обеспечить сохранность информации и не допустить ее попадания в открытый доступ.

Кроме того, местным властям порекомендовали не принимать российских и белорусских дипломатов, а в случае появления их – высылать. Меры приняты в связи с нежеланием Берлина допустить использование памятных мероприятий представителями России и Белоруссии в своих целях, уточняется в брошюре.

По мнению авторов документа, существует вероятность того, что приглашение этих стран может привести к распространению пропаганды, недостоверной информации и попыткам пересмотра истории.

Ранее СМИ писали, что победивший на досрочных выборах в бундестаг в Германии Фридрих Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц действовал более осторожно в вопросах киевского режима, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина. Мерц же, наоборот, будет стремиться в сторону Украины.