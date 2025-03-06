В Германии заявили, что не планируют налаживать поставки российского газа

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Германия не намерена возобновлять поставки природного газа из России или восстанавливать газопровод "Северный поток – 2". Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.

"Последняя оставшаяся труба газопровода "Северный поток – 2" не сертифицирована. Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что экс-исполнительный директор проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг якобы при поддержке американских инвесторов работает над планом возобновления работы газопровода. Отмечалось, что в Белом доме это рассматривается в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с Россией.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого выявили четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.