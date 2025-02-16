Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о подрыве "Северных потоков"

Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон рассмеялся после заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нерешительности ФРГ на фоне подрыва, случившегося на "Северных потоках". Интервью с венгерским политиком опубликовано на сайте обозревателя.

Карлсон спросил у Орбана, как НАТО до сих пор существует, если Штаты, которые являются крупнейшей страной в Альянсе, фактически совершили "акт промышленного терроризма" против второй страны в блоке – Германии.

"Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия", – отметил венгерский премьер.

После этого журналист рассмеялся, прикрыв лицо рукой. Вместе с ним посмеялся и весь зал.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция и Дания отказались от расследований инцидента. Германия заявила, что продолжит разбираться в обстоятельства случившегося.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых.

