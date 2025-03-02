FT: в США планируют перезапустить "Северный поток-2"

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Бывший исполнительный директор проекта "Северный поток-2" Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США работает над планом возобновления работы газопровода. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа знает об инициативе Варнига. В Белом доме ее рассматривают в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с РФ.

Отмечается, что для реализации плана Соединенным Штатам будет необходимо отменить санкции против России. Кроме того, нужно будет получить разрешение Москвы на возобновление поставок газа, а также согласие Берлина на транзит газа к другим европейским покупателям.

Как утверждают журналисты, главы Евросоюза также осведомлены о плане восстановления газопровода. Европейцы, по информации газеты, выразили обеспокоенность и уже провели переговоры по этой ситуации.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о переговорах по "Северному потоку-2".

Варниг, в свою очередь, заявил, что не принимал участие ни в каких обсуждениях с политиками или представителями бизнеса из Соединенных Штатов, отметив, что соблюдает "правила, как лицо, находящееся под санкциями США".

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков".

