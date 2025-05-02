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02 мая, 13:41

Политика

Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его страна сделала для победы во Второй мировой войне больше, чем любое другое государство.

Он также указал, что Штаты одержали победу сразу в двух войнах.

"Никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы больше ничего не празднуем – потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!", – сообщил президент США.

На этом фоне Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Таким образом, американский президент переименовал два государственных праздника.

В частности, 11 ноября в США до этого момента было Днем ветеранов. В этот день отмечалась годовщина заключения Компьенского перемирия между Антантой и Германией. Это событие ознаменовало окончание Первой мировой войны. Кроме того, до этого решения 8 мая праздновался День победы в Европе.

Трамп объявил США главными победителями Второй Мировой войны

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