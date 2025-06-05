Медведев прокомментировал слова Мерца о высадке в Нормандии

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц теперь "в одной лодке" с президентом Украины Владимиром Зеленским после его заявления о высадке в Нормандии.

Мерц во время пресс-конференции в Белом доме напомнил лидеру США Дональду Трампу, что 6 июня будет годовщина дня высадки в Нормандии. По словам немецкого канцлера, в этот день американские войска "положили конец войне в Европе".

"Это был не самый приятный день для вас", – заявил Трамп в ответ Мерцу.

По мнению Медведева, таким образом глава Белого дома открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера.

"На мгновение канцлер почувствовал себя так же, как бандеровская вошь (Владимир Зеленский. – Прим. ред.) во время своего визита в Овальный кабинет", – написал Медведев в соцсети X.

Трамп уже заявлял, что Вторую мировую войну выиграли США. Он считает, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, а Советский Союз якобы не был таким решающим фактором.

Также он объявил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Таким образом, Трамп переименовал два государственных праздника.