Захарова: слова Трампа о войне выдают отрешенность американцев от реальности

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Попытки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вернуть американский народ в историю Второй мировой войны демонстрируют абсолютную отрешенность населения Штатов от реальности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что данная ситуация стала закономерным результатом диктатуры либерализма, "угнетавшей США десятилетия".

"Кроме гневных постов в социальных сетях, для восстановления хотя бы элементарных основ исторического самосознания американцев требуется многолетняя кропотливая работа по образованию, по сохранению истинных ценностей", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

При этом Захарова подчеркнула, что каждый россиянин знает, что такое Великая Отечественная война и какой вклад внесла Россия и весь ее народ в Победу над нацизмом.

"В наших семьях чтят героев. Потому что занималось наше руководство все эти годы <...> поддержкой шествий "Бессмертного полка", делая связь между поколениями неразрывной, естественным образом сохраняя историческую память", – заключила дипломат.

Ранее Трамп подписал прокламацию об объявлении 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Он также призвал чтить память защищавших свободу от нацизма и фашизма.

По словам главы Белого дома, Штаты вступили в войну после нападения на Перл-Харбор. Он уточнил, что в боях погибли свыше 250 тысяч американских граждан.



