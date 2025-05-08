Путин назвал 9 Мая священной датой для народа России

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Владимир Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального российского народа, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР.

"Сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", – сказал глава государства перед гостями, прибывшими в Москву для празднования 80-летия Победы.

Как отметил Путин, никто не сможет оболгать историческую правду о роли СССР. По словам российского лидера, отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не угаснет.

"Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом, за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Они были виноваты в том, что они не могли говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре", – указал он.

Россия также не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом, подчеркнул Путин, обратив внимание на то, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Также в ходе обеда с главами иностранных делегаций президент России поднял тост за Победу, мир и благополучие.

Ранее Путин уже говорил, что во многих странах мира отмечается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Кроме того, многие государства принимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Великой Победе.

Вместе с тем Путин назвал Россию нацией победителей. По его мнению, попытки стереть память о Победе стали целенаправленной работой против РФ. Это делается для вычищения страны, для потери ее идентичности, собранности, силы и единства, добавил глава государства.

