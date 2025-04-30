Путин назвал Россию нацией победителей

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Россия является нацией победителей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".

"Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить. А мы, безусловно, – нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю нация, имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России", – подчеркнул он.

Кроме того, глава государства считает попытки стереть память о Победе целенаправленной работой против России и ее народов.

"Почему так настойчиво кто-то из другого интернационала, из коричневого интернационала поддерживает неонацизм и, в данном случае на Украине, пытается и у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах наших предков, дедов и прадедов", – сказал президент.

По мнению Путина, это делается для вычищения России, для потери ее идентичности, собранности, силы и единства. Он также уверен, что народ, у которого отсутствует прошлое, не имеет будущего.

Вместе с тем глава страны назвал национализм первым шагом на пути к нацизму, объяснив, что он основывается на ненависти к другим, а патриотизм – только на любви к Родине.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун обвинил Евросоюз в стирании из памяти вклада русских во Вторую мировую войну. Он отметил, что такая ситуация является ужасной, поскольку поворотным моментом в Великой Отечественной войне стали 1942–1943 годы. По его мнению, каждый изучающий историю человек знает это, однако Запад не помнит.

