Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Евросоюз и Запад стерли из своей памяти вклад России во Вторую мировую войну. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун.

"Вторaя мировaя война для СШA – это бoльшaя войнa. Но в ней срaжались (в том числе. – Прим. ред.) рyсские", – цитирует его ТАСС.

Непризнание вклада в победу режиссер назвал удручающим. Как отметил Стоун, ситуация со стиранием из памяти является ужасной, поскольку поворотным моментом в Великой Отечественной войне стали 1942–1943 годы. По его мнению, каждый изучающий историю человек знает это, однако Запад не помнит.

Кроме того, режиссер прокомментировал изучение истории России за рубежом. Он указал, что там на нее почти не обращают внимания, при этом у российской истории есть особое значение в мире.

Ранее Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне. Он уверен, что День Победы является для всей России и других постсоветских стран святым праздником.

Народы бывшего СССР вместе проходили сквозь эти испытания, но отстояли свою независимость и будущее, подчеркнул Путин.

