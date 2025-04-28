Мишустин заявил о гордости России подвигами защитников в годы ВОВ

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Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о гордости России подвигами тех, кто защищал независимость страны в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Такие заявления он сделал на лекции в рамках просветительского марафона общества "Знание".

Мишустин назвал этих людей настоящими героями. По его словам, их отвага и преданность делу до сих пор вдохновляют россиян.

Премьер-министр также назвал ВОВ серьезным испытанием, которое коснулось почти каждой советской семьи и унесло жизни десятков миллионов человек.

Ранее сотрудники столичной судебной системы, Мосгорсуда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей города, их дети и старшее поколение посетили Музей Победы, где почтили память героев Великой Отечественной войны.

Для них была организована большая программа – экскурсии, возложение цветов, мультимедийные архивы. Посетители также возложили цветы у монумента "Скорбящая мать". Кроме того, мировые судьи и сотрудники аппарата передали музею свыше 50 личных историй и фотографий. Они будут храниться в цифровом архиве "Лица Победы".

