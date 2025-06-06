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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в позиции давления на Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

Как указало издание, Мерц прибыл в Вашингтон, надеясь убедить Трампа сыграть более активную роль в помощи Украине и поддержке усилий Европы по давлению на Россию. Однако глава Белого дома не дал канцлеру ФРГ никаких обещаний давления и конкретных обязательств по предоставлению оружия или ответным санкциям, утверждают журналисты.

Встреча политиков прошла 5 июня в Вашингтоне. Мерц и Трамп обсудили в Белом доме не только двусторонние отношения Германии и США, но и международную повестку, включая украинский и ближневосточный конфликты. Также в ходе разговора канцлер ФРГ и американский лидер поднимали тему торговой политики Соединенных Штатов.

При этом ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупредил Европу о риске вовлечения в чужие войны ради "неясных стратегических интересов". Западные СМИ отмечали, что, пока Москва пытается начать переговоры, официальный Берлин решил встать на путь милитаризации.