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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил Европу, заявив о крахе Германии, сообщает RT со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico.

"Похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов", – указали журналисты.

Авторы материала обратили внимание, что, пока Москва пытается начать переговоры, официальный Берлин решил встать на путь милитаризации.

О том, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, ранее заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По словам немецкого политика, Киев сможет наносить удары по военным позициям на территории РФ.

Первые дальнобойные вооружения, которые будут профинансированы Германией, могут поступить на Украину уже через несколько недель, уточнили в Минобороны ФРГ.

Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к своему краху, заявлял Лавров в ответ на слова Мерца. Кроме того, РФ может ответить на снятие ограничений, отмечал секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

По словам депутата Андрея Картаполова, Москва ответит жестко, асимметрично и чувствительно в случае потенциальных поставок немецких ракет Taurus Украине.

