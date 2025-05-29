Шойгу прокомментировал снятие ограничений на дальность оружия для Украины

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Россия может ответить на снятие ограничений Западом в вопросе дальнобойности поставляемых Украине вооружений. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Журналисты попросили Шойгу прокомментировать заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии данных ограничений.

"То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании <...> А что касается нашей редакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие", – цитирует его ответ ТАСС.

Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, заявил Мерц. При этом вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг слова первого, обратили внимание в МИД России.

В Кремле решение западных стран назвали эскалацией конфликта. Кроме того, это противоречит попыткам урегулировать украинский конфликт.

Первые системы дальнобойных вооружений, профинансированных Германией, Украина может получить через несколько недель. Для того чтобы военные смогли применить оружие, дополнительная подготовка не требуется, пояснили в Минобороны ФРГ.