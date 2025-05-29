Швейцария предупредила ФРГ о последствиях отправки танков Leopard на Украину

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Швейцария примет меры в том случае, если 71 танк Leopard, которые были проданы немецкой компании RUAG, будут отправлены украинской стороне. Об этом заявил официальный представитель министерства экономики страны Франсуаз Чанз, передает газета "Известия".

"У нас нет никаких указаний на то, что RUAG и ее немецкий партнер по контракту намеревались нарушить это эмбарго", – отметила Чанз.

Официальный представитель министерства экономики страны уточнила, что государственный секретариат по экономике (SECO) примет соответствующие меры в том случае, если в будущем получит информацию в этом направлении.

Кроме того, она заявила, что эмбарго на поставку швейцарских товаров военного назначения любого рода Украине и России остается в силе. Это запрещено законом и наказывается лишением свободы на один год или штрафом.

28 мая Минобороны ФРГ сообщало, что Украина может получить первые системы дальнобойных вооружений, профинансированных Германией, через несколько недель. Кроме того, системы могут быть применены ВСУ сразу, как будут доставлены, так как они уже состоят на вооружении у страны и никакой допподготовки военных не требуется.