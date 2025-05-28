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Украина может получить первые системы дальнобойных вооружений, профинансированных Германией, через несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ по итогам переговоров министра обороны страны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

В заявлении уточняется, что системы могут быть применены Вооруженными силами Украины (ВСУ) через несколько недель, так как они уже состоят на вооружении у страны и никакой дополнительной подготовки военных не требуется.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение по дальнобойному оружию Украине было принято давно. По его словам, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий.

В Кремле назвали снятие этих ограничений эскалацией конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такое решение противоречит попыткам урегулировать конфликт на Украине. Он также указал, что европейские страны "не стоят на пути мира", а пытаются лишь усилить давление на Россию.