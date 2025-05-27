Песков: если в ЕС сняли ограничения на дальность ударов ВСУ, то это эскалация

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал серьезной эскалацией решение европейских стран об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия, если оно на самом деле было принято.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такое решение противоречит попыткам урегулировать конфликт на Украине. Он также указал, что европейские страны "не стоят на пути мира", а пытаются лишь усилить давление на Россию.

"Они (европейские страны. – Прим. ред.) по-прежнему грезят, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться к озабоченностям страны", – уточнил Песков.

При этом, по мнению представителя Кремля, США не могут не знать об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине европейского оружия, поскольку в этих ракетах содержатся элементы американского производства.

Песков напомнил о правилах военно-технического сотрудничества (ВТС), согласно которым любая страна должна давать согласие на применение французской ракеты, содержащей американские микросхемы.

26 мая стало известно о снятии Великобританией, Францией, США и Германией ограничений по дальности с военных поставок Украине. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, теперь украинская сторона может защищаться, в том числе наносить удары по военным позициям России.

Из-за этого, как сообщили СМИ, жители приграничья Литвы и Польши начали массово уезжать из своих домов. Более того, Россия запросила заседание в Совбезе ООН, которое, по словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, пройдет в 17:00 по московскому времени 30 мая.

При этом, по мнению депутата ГД Виктора Водолацкого, если Украине все-таки поставят дальнобойные ракеты, то Россия применит другое оружие.

