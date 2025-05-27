Bild: жители приграничья Литвы и Польши начали покидать регион после заявлений Мерца

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Жители приграничья Литвы и Польши начали массово уезжать из своих домов после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России, сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на немецкое издание Bild.

Ранее Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Это означает, что Украина теперь может наносить удары по военным позициям на территории РФ. До определенного момента Киев не мог этого делать, отметил политик.

По информации СМИ, особенно напряженная ситуация сложилась в Сувалкском коридоре. Это стратегически важный участок между Белоруссией и Калининградской областью.

Местные жители опасаются эскалации конфликта и считают, что в таком случае регион станет первой мишенью. Кроме того, они также думают, что это может привести к изоляции Прибалтийских стран от остального альянса НАТО, рассказали журналисты.

Как уточнили в издании, власти Польши и Литвы не объявляли эвакуацию. В приграничной зоне усилили присутствие военных подразделений.

26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение некоторых европейских стран снять для Украины ограничения на дальность удара ракетами по России достаточно опасно.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что если такие решения были приняты, то они идут вразрез с устремлениями РФ на урегулирование, а также на усилия, которые делаются в рамках урегулирования.

