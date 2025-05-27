Захарова: у властей ФРГ следует отобрать "ложечку для сахара"

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У властей ФРГ следует отобрать "ложечку для сахара". Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя противоречивые заявления о поставках дальнобойного оружия на Украину.

Дипломат обратила внимание, что вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг слова канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Киеву.

Накануне Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. По его словам, "теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России".

"Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались, как Макроны", – сказала Захарова.

Таким образом она сделала отсылку к видео с французским президентом Эммануэлем Макроном, которое было снято в поезде во время поездки в Киев. На кадрах было видно, как лидер Франции после начала съемки журналистами, спохватившись, начинает убирать маленький белый сверток со стола. В Елисейском дворце прокомментировали, что это был носовой платок, а не наркотики.

Кроме того, СМИ распространили видеозапись прилета Макрона во Вьетнам, на кадрах которого его супруга наносит ему удар по губам. Елисейский дворец назвал инцидент "супружеской ссорой", а близкий друг французского президента уточнил, что пара решила "немного подурачиться".