Депутат Водолацкий допустил применение другого оружия при поставке ВСУ дальнобойных ракет

Фото: 123RF/vershininphoto

Россия применит другое оружие, если Украине поставят дальнобойные ракеты. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат ГД Виктор Водолацкий.

Если Запад действительно решит поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) такие ракеты, то РФ нужно будет максимально обеспечить безопасность своих территорий, уверен депутат.

"Мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов", – сказал парламентарий.

По его словам, такое оружие у РФ есть.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Политик уточнял, что теперь ВСУ смогут наносить удары по военным объектам на территории РФ.

При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев уверен, что никаких ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине у Запада давно нет, однако российские средства ПВО все равно справляются с угрозой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение снять для Украины ограничения на дальность удара ракетами по территории РФ достаточно опасно.

Если такие решения были приняты, то они идут вразрез с устремлениями России на урегулирование и на усилия, которые делаются в рамках урегулирования, подчеркнул он.