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Решение некоторых стран Европы снять для Украины ограничения на дальность удара ракетами по территории Российской Федерации достаточно опасно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Песков отметил, что если такие решения были приняты, то они идут вразрез с устремлениями России на урегулирование и на усилия, которые делаются в рамках урегулирования.

Между тем президент США Дональд Трамп не хочет начинать еще одни поставки оружия Киеву, сообщает радио КП со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

Он рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский с самого начала нового президентского срока Трампа просит поставки ракет Patriot, однако США не дают их.

"Эти ракеты выпускают в ограниченном количестве Япония и Южная Корея, но они схватились за них и не хотят отдавать, потому что самим нужно", – пояснил Матвийчук.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщал, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Это означает, что Украина теперь может наносить удары по военным позициям на территории России. Политик также отметил, что необходимо обеспечить Киев данным оружием.