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14 мая, 11:42

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Глава парламента Крыма Константинов призвал Запад остановить поставки оружия Украине

В Крыму призвали Запад остановить поставки оружия Украине

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием.

"В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада", – высказался собеседник агентства.

Константинов считает, что прекращение огня по всей линии фронта возможно только после формирования фундаментальных контуров безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.

Продолжение западных поставок оружия Киеву отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, такие действия также приведут к эскалации.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу ракет Украине. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел это безумием.

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