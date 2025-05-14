Фото: 123RF/liudmilachernetska

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием.

"В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада", – высказался собеседник агентства.

Константинов считает, что прекращение огня по всей линии фронта возможно только после формирования фундаментальных контуров безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.

Продолжение западных поставок оружия Киеву отдаляет перспективы урегулирования конфликта, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, такие действия также приведут к эскалации.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу ракет Украине. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел это безумием.