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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление лидера блока ХДС/ХСС и возможного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus Украине, назвав это безумием. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Мерц допустил передачу Германией ракет Украине, однако, как он указывал, это должно быть в координации с европейскими партнерами.

"Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет – свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", – отметил депутат.

Как подчеркнул парламентарий, высокоточное оружие представляет опасность. По его словам, здесь основную роль играет фактор поддержки Киева. Белик также указал, что Берлин готов на все для того, чтобы "плеснуть бензина в огонь".

"И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор – Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", – добавил парламентарий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москве нужны четкие и проверяемые гарантии с учетом послужного списка Киева. Министр напомнил, что Украина постоянно нарушала договоренности, когда речь заходила о перемирии, или соглашалась на него, потому что оказывалась в безвыходном положении на поле боя. Однако спустя время перемирие нарушалось, как это было на протяжении действия минских договоренностей.

