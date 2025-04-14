Мерц: Берлин отправит ракеты Taurus Киеву только в координации c партнерами

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ФРГ сможет передать Киеву крылатые ракеты Taurus только после координации с европейскими партнерами. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

По его словам, отправку ракет необходимо согласовать. В случае достижения координации Берлин сможет принять участие в доставке, указал Мерц.

В конце марта Нидерланды выделили 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины. В украинском Минэнерго назвали это важным вкладом в проведение ремонтной кампании в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Кроме того, Еврокомиссия перевела Украине дополнительно миллиард евро в рамках кредита макрофинансовой помощи с погашением из доходов от замороженных российских активов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял о намерении прекратить большие траты на Украину. Американский лидер считает, что бывший президент США Джо Байден раздавал деньги Киеву, как воду. При этом, в отличие от Европы, за свою помощь Штаты ничего не получали взамен, указывал Трамп.

