Фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет мира на Украине через силу

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Евросоюз хочет мира на Украине через силу, поэтому намерен вооружать объединение. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Глава ЕК уточнила, что 6 марта презентует европейским лидерам план перевооружения ЕС, который даст 800 миллиардов евро инвестиций в оборону. По ее словам, это позволит Европе дополнительно инвестировать в производство оружия на Украине.

"Он дает странам ЕС возможность инвестировать в оборонную индустрию Украины или покупать военное оборудование, которое будет прямо поставлено на Украину", – пояснила фон дер Ляйен.

В свою очередь, Венгрия поддержала решение США о приостановке военной помощи Украине, сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач. По его мнению, вместо поставок оружия и продолжения конфликта необходимы прекращение огня и мирные переговоры.

Американский президент Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский встретились 28 февраля в Вашингтоне для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако между главами государств случилась перепалка, из-за чего церемония подписания была сорвана.

4 марта Штаты приостановили оказание военной помощи Украине. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возможность возобновления поставок в случае начала Киевом мирных переговоров.