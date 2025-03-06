Премьер Нидерландов Скоф намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 млрд евро

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Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил о намерении выделить Украине дополнительную помощь в размере 3,5 миллиарда евро. Об этом он сообщил во время дебатов в нижней палате парламента Нидерландов.

"Мы продолжим текущую поддержку. Если мы посмотрим на ближайшие годы, то нам следует говорить о сумме в 3,5 миллиарда", – приводит его слова РИА Новости.

Схоф подчеркнул, что помощь Украине имеет "фундаментальное значение".

Ранее лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины после ссоры украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Британский премьер Кир Стармер объявил о новом пакете помощи, включающем закупку британских ракет ПВО.

Позже страны Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, который был предложен главой евродипломатии Каей Каллас. Журналисты предполагают, что корректировки были внесены после наложения Венгрией вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС.