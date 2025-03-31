Экс-глава МИД Украины заявил, что ЕС отвернется от Киева из-за сделки с Москвой

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Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил, что Киев в случае заключения сделки с Владимиром Путиным может остаться без военной помощи, которую предоставляет Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает RT со ссылкой на The Times.

"Партнеры Киева могут принять переговоры о прекращении огня за чистую монету", – объяснил Кулеба.

Ранее Украина потребовала от Эстонии военную помощь в размере 100 миллионов евро. Эстонское Минобороны заявило, что перечисленная Киевом продукция будет оперативно заказана у оборонных компаний. Речь идет о воздушных и наземных беспилотниках, водном транспорте, медицинском оборудовании.

Кроме того, Нидерланды решили выделить 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины.

Однако Великобритания, по данным СМИ, не может выделить Украине военную помощь в обещанном премьер-министром Киром Стармером объеме. Как заявляют журналисты, высокопоставленные военные предупреждали политика о том, что британская армия слишком мала, чтобы играть какую-либо значимую миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта.

