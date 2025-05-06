Reuters: Хегсет приостановил поставку оружия Украине, не уведомив Трампа

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В феврале текущего года, спустя неделю после вступления Дональдом Трампом в должность президента США во второй раз, глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не поставив в известность об этом главу страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По утверждению инсайдера, было отменено 11 рейсов, которые должны были доставить Киеву артиллерийские снаряды и другое оружие.

Более того, о приказе Хегсета не были проинформированы и другие высокопоставленные представители национальной безопасности США, добавил собеседник агентства.

Между тем политолог Алексей Пилько спрогнозировал подписание какого-либо соглашения по урегулированию украинского конфликта не раньше 2026 года. По его словам, разрыв между позициями Москвы и Киева по-прежнему слишком велик для того, чтобы говорить о мире.

"Максимум, что нам предлагают, – это заморозка по линии боевого соприкосновения и снятие части санкций. Это, мягко говоря, мало", – пояснил он в эфире радио КП.

Россия настаивает на восстановлении конституционных границ и демилитаризации, напомнил эксперт. Однако Украина не готова на такие условия.

"Стороны еще не использовали все свои военные аргументы. Я не уверен, что до конца 2025 года что-то подпишут", – заключил Пилько.

Ранее Трамп пригрозил выходом из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он высказал уверенность в том, что Вашингтон стал ближе к соглашению по достижению мира с одной из сторон, но не стал уточнять, о какой именно стороне он говорит.

В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу напоминал, что в требования России по разрешению кризиса входят вывод украинских войск из новых регионов, отказ от членства в НАТО, денацификация, а также обеспечение прав русскоязычных граждан.