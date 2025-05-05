Трамп заявил о намерении работать с Эрдоганом над урегулированием на Украине

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен работать над украинским урегулированием совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с <...> Эрдоганом <...>. Я с нетерпением жду совместной работы <...> над окончанием <...> войны между Россией и Украиной", – говорится в публикации.

Трамп поделился, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Газе.

"Президент пригласил меня в будущем посетить Турцию, а сам он планирует приехать в Вашингтон", – добавил глава США.

Ранее Эрдоган сообщил о возможных провокациях по срыву мирного процесса на Украине. По его словам, моменты, когда стороны собираются за столом переговоров, всегда открыты для вмешательств. При этом Турция продолжит вносить свой вклад в урегулирование и поддерживать мир, подчеркнул он.

При этом Трамп признался, что однажды может выйти из переговоров по мирному процессу на Украине. Однако он выразил уверенность, что США ближе к соглашению по урегулированию с одной из сторон.