Эрдоган заявил о возможных провокациях в мирном процессе по Украине

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможных провокациях по срыву мирного процесса по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, моменты, когда стороны собираются за столом переговоров, всегда открыты для вмешательств.

"По этой причине и Россия, и Украина должны искренне призвать к миру и закончить эту войну, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс. Справедливый мир, с другой стороны, никогда не имеет проигравшей стороны", – сказал Эрдоган, добавив, что обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие.

Он подчеркнул, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в процесс и поддерживать мир. Эрдоган также рассчитывает, что планируемое перемирие на Украине 8–10 мая будет развиваться и откроет двери для устойчивого прекращения огня.

В Турции, подчеркнул он, никогда не теряли надежды на справедливое завершение украинского конфликта. Как отметил Эрдоган, он поддерживает видение президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

"Мы время от времени общаемся с господином Трампом в формате телефонной дипломатии. Я верю, что в новом периоде наши двусторонние отношения с моим другом Трампом получат совершенно иной импульс", – подчеркнул турецкий лидер.

Как подчеркнул Эрдоган, страна приветствует позицию Трампа, которая учитывает чувствительность Турции. Политик также заявил, что они "понимают друг друга как два лидера по ситуации в Сирии". При этом поиск примирения в тех областях, где страны думают по-разному, будет продолжаться, отметил он.

Кроме того, Эрдоган планирует провести переговоры с Трампом при первой же возможности.

"Нам предстоит обсудить множество вопросов и принять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США. Сроки проведения этой встречи также рассматриваются в рамках этих работ", – пояснил турецкий лидер.

Ранее Владимир Путин объявил перемирие, которое будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В этот момент все боевые действия со стороны России будут приостановлены. Однако армия может ответить в случае нарушения перемирия.

В Кремле позднее указали, что власти Киева до сих пор не отреагировали на инициативу. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона готова начать переговоры без предварительных условий.

Он также считает, что прекратить огонь на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов.

В свою очередь, в США отметили, что хотят достичь полноценного прекращения огня на Украине. Для этого, по мнению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американским и российским лидерам нужно сесть за стол переговоров.