Трамп заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что верит в желание Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на интервью главы Белого дома каналу ABC.

"Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну", – отметил Трамп.

Ранее американский лидер сказал, что украинский конфликт находится на завершающем этапе. Трамп призвал следить за развитием событий в течение недели.

При этом Трамп для достижения мира готов оказать любое необходимое давление на Москву и Киев, заявлял советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, движение к урегулированию конфликта будет непоследовательным, однако уже есть прогресс.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск поддержал слова Трампа о необходимости завершить украинский конфликт. Он считает, что пришло время "положить конец резне".