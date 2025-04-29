Госдеп заявил, что США выйдут из переговоров по Украине при отсутствии прогресса

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Вашингтон выйдет из переговоров по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредника при отсутствии прогресса на пути к миру. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам, США ждут полного и длительного прекращения огня.

"Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем", – цитирует Брюс РИА Новости.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт обратила внимание, что у президента США Дональда Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как американский лидер хочет полного прекращения огня. Она подчеркнула, что Трамп остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки.

При этом, как отметили СМИ, выход Трампа из мирного урегулирования украинского конфликта может стать хорошей новостью для России.

По словам журналистов, глава Белого дома мог прийти к выводу, что в урегулировании конфликта для Штатов нет никаких преимуществ. США больше не заинтересованы в установлении мира на Украине, поскольку не желают там присутствовать, говорится в сообщении.

