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Выход президента США Дональда Трампа из мирного урегулирования украинского конфликта может стать хорошей новостью для России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на The National Interest.

По словам автора статьи, Трамп мог прийти к выводу, что в урегулировании конфликта для Штатов нет никаких преимуществ. США больше не заинтересованы в установлении мира на Украине, поскольку не желают там присутствовать. Именно это обстоятельство может показаться России позитивным, уточнил автор.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт обратила внимание, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как американский лидер хочет полного прекращения огня. Она подчеркнула, что Трамп остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки.

При этом, по словам советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца, американский лидер настроен на завершение конфликта на Украине и готов оказать любое необходимое давление на Москву и Киев.