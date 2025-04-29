Советник Белого дома Уолтц: Трамп готов оказать любое давление на РФ и Украину

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Президент США Дональд Трамп настроен на завершение конфликта на Украине и готов оказать любое необходимое давление на Москву и Киев. Об этом в беседе с Fox News заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

"Сто дней назад не было ничего: была непрекращающаяся тупиковая ситуация. Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс", – отметил Уолтц.

Он также указал, что недавно некоторыми лицами высказывалась позиция о необходимости выхода Украины к границам 1991 года. Уолтц отметил, что Трамп, в частности, задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма.

Кроме того, подчеркнул политик, Украина была и до сих пор является одной из самых коррумпированных стран в мире. Он напомнил, что Киеву были направлены миллиарды средств, и выразил сомнение в том, что администрация экс-президента США Джо Байдена осуществляла надлежащий надзор за этими деньгами.

"Их (средства. – Прим. ред.) нужно тщательно контролировать", – заключил он.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что у Трампа растет раздражение Россией и Украиной, так как американский лидер хочет полного прекращения огня. При этом, отметила представитель Белого дома, Трамп остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки.

Владимир Путин уже подтверждал готовность Москвы к переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Как напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин говорил о возможности переговоров уже неоднократно. Однако говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине пока рано, подчеркнул он.