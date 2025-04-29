29 апреля, 11:12Политика
Фото: ТАСС/AP Photo/Kirsty Wigglesworth
План Вашингтона по окончательному урегулированию украинского конфликта состоит из признания российскими территорий, которые Киев потерял с 2022 года. Об этом сообщает МК со ссылкой на CNN.
Кроме того, США могут признать за Россией Крым, утверждают собеседники телеканала.
Ранее американский лидер Дональд Трамп признавал, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта. По его словам, этот факт осознает и украинский лидер Владимир Зеленский.
Президент Украины позже отметил, что Киев не способен вернуть Крым военным путем, так как у страны нет "достаточно оружия". При этом Зеленский отказался обсуждать любые территориальные вопросы до полного прекращения огня.
Он указывал, что только украинский народ имеет право принимать решение, какие территории являются украинскими.
Лавров заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию на Украине