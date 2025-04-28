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В настоящее время идет новый процесс воссоздания Руси и восстановления ее земель. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

"История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет", – говорится в авторской статье Медведчука.

По его словам, признание Крыма де-юре российским для США откроет ложь украинского президента Владимира Зеленского о причинах конфликта. Медведчук утверждает, что он пытался "купить Вашингтон", изобразив украинский конфликт этническим. Такое решается разделением страны по этническому составу.

Как считает политик, в таком случае России нужно отдать более трех четвертей Украины. В результате от страны останется всего несколько областей, на которые будут претендовать Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.

Ранее Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. В Кремле уточнили, что глава государства неоднократно говорил о возможности переговоров.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщал, что большая часть основных позиций украинского урегулирования согласованна. Теперь Москве и Киеву необходимо организовать встречу "на очень высоком уровне". Кроме того, по мнению американского лидера, Зеленский готов отказаться от своих требований по возвращению Крыма Украине.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине. Представитель Кремля также добавил, что понимание Трампом ситуации вокруг украинского конфликта во многом совпадает с российской позицией.