Зеленский заявил, что только народ Украины может принимать решение о территориях

Фото: ТАСС/Zuma

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что только украинский народ имеет право принимать решение, какие территории являются украинскими. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление украинского президента.

Зеленский добавил, что Киев юридически не признает никаких "временно оккупированных территорий", ссылаясь на международное право.

Между тем президент Украины заявил, что готов к диалогу и мире с кем угодно и когда угодно, но только после полного и безусловного прекращения огня.

Проект США по урегулированию конфликта был представлен Евросоюзу и Украине 17 апреля в ходе переговоров в Париже. Вашингтон включил в документ, в частности, де-юре признание Крыма как российской территории. При этом ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область признаются лишь де-факто, а Украина получает возможность прохода по Днепру и контроля Харьковской области и Запорожской АЭС.

В ответ на это в МИД Украины заявили, что Киев не будет признавать российскими территории, которые находятся под контролем РФ, в том числе Крым. Украина и страны Европы подготовили ответные предложения, по которым обсуждение территориальных вопросов должно проходить после прекращения огня.