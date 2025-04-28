Фото: ТАСС/AP Photo/Maya Alleruzzo (Линдси Грэм включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поменял свою позицию по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он считает, что за Россией необходимо признать определенные территории, сообщает газета Washington Post.

Издание напомнило, что три года назад сенатор пытался призвать власти США ввести самозапрет на признание новых регионов России.

"Он заявил, что хочет быть "реалистичным" в том, что касается окончания конфликта... и позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла", – говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский готов отказаться от своих требований по возвращению Крыма. Лидер США подчеркнул, что полуостров останется в составе России в рамках предстоящей сделки.

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что заявления Трампа про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что учет интересов России является обязательным условием для урегулирования конфликта на Украине.

