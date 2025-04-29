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29 апреля, 10:49

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Сенатор Пушков: Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским, чтобы показать лидерство

Сенатор Пушков объяснил, почему Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским

Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп не дал президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть свою лидирующую роль в переговорах. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал глава комиссии по информполитике российского Совфеда Алексей Пушков.

"Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", – отметил сенатор.

Ранее Трамп и Зеленский встретились в Ватикане. В Сети появились кадры, на которых видны три стула, предназначенные для мероприятия, но потом один из них уносят ватиканские служащие.

На видео также зафиксирован разговор французского и американского президента, после которого Трамп приступил к диалогу с Зеленским. В видеоряде отсутствует звук, однако специалисты, читающие по губам, установили, что американский лидер попросил Макрона уйти.

Позже журналисты уточняли, что третий стул якобы предназначался не для французского лидера, а для переводчика. В итоге встреча прошла в формате тет-а-тет. Кроме того, утверждалось, что Макрон якобы сам побудил украинского лидера поговорить с президентом США напрямую.

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