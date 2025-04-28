Telegraph: третий стул на встрече Трампа и Зеленского был для переводчика

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Третий стул на прошедшей встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане предназначался для переводчика. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Изначально разговор лидеров планировалось провести с переводчиком, однако в конечном итоге формат встречи превратился в тет-а-тет.

Кроме того, по данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского. Утверждается, что Макрон побудил украинского лидера поговорить с американским президентом напрямую.

Ранее СМИ предполагали, что третий стул на встрече Зеленского и Трампа предназначался именно для Макрона. Однако прямо перед переговорами американский лидер попросил Макрона уйти, а стул убрали ватиканские служащие.

Глава Белого дома рассказал, что во время переговоров украинский президент попросил дополнительных поставок оружия. По словам Трампа, власти США перед принятием подобного решения будут смотреть на действия российской стороны по урегулированию конфликта.

Кроме того, республиканец уверен, что Зеленский готов отказаться от своих требований по возвращению Крыма Украине. Трамп отметил, что во время общения с Зеленским в Ватикане тот показался ему более спокойным, чем на провальных переговорах в Вашингтоне.