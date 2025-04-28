Трамп сообщил, что Зеленский просил у него оружие на встрече в Риме

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с ним в Риме попросил дополнительных поставок оружия.

"Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет", – передает ТАСС слова президента США.

Трамп подчеркнул, что власти США перед принятием подобного решения будут смотреть на действия российской стороны по урегулированию конфликта. Он добавил, что в ближайшие несколько дней Вашингтон "узнает очень многое" о том, что касается урегулирования украинского кризиса.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 26 апреля перед началом похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинский лидер после заявил, что успел многое обсудить в ходе переговоров с американским лидером. Он вновь выразил главе Белого дома благодарность, перечислив при этом свои типичные тезисы.

В Белом доме выразили уверенность, что Вашингтон и Киев в скором времени заключат сделку по полезным ископаемым. Дональд Трамп решительно настроен относительно данного вопроса.