Уолтц выразил уверенность в том, что США и Украина заключат сделку по минералам

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Вашингтон и Киев в скором времени заключат сделку по полезным ископаемым, заявил в интервью телеканалу Fox News помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Политик подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп решительно настроен относительно данного вопроса.

"Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра (финансов Скотта. – Прим. ред.) Бессента и президента", – подчеркнул Уолтц.

Ранее лидер США обратил внимание, что Украина до сих пор не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. По его словам, подписание задерживается по меньшей мере на три недели. Он выразил надежду, что документ будет подписан "незамедлительно".

До этого СМИ писали, что переговоры Украины и Соединенных Штатов в Вашингтоне по полезным ископаемым прошли в "атмосфере антагонизма". Уточняется, что напряжение в разговоре возникало из-за последнего варианта предложенной Штатами сделки, который был "шире" оригинальной версии документа.

Перспективы какого-либо прорыва на консультациях оказались слабыми, рассказывал источник.