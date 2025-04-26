26 апреля, 15:52Политика
Зеленский заявил, что успел многое обсудить с Трампом на похоронах Папы Римского
Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что многое успел обсудить с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Римского Франциска.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", – написал глава киевского режима.
Кроме того, Зеленский в очередной раз выразил Трампу благодарность, перечислив при этом свои типичные тезисы.
Ранее СМИ писали, что Зеленский мог передать Трампу предложения Киева по конфликту на Украине в рамках встречи в Риме.
По данным итальянских журналистов, помимо встречи с Зеленским, американский лидер планировал пообщаться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.
Также уточнялось, что визит Трампа в итальянскую столицу был ограничен 15 часами. Предполагалось, что сразу после завершения заупокойной мессы глава Белого дома должен был покинуть Рим.