Зеленский заявил, что успел многое обсудить с Трампом на похоронах Папы Римского

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что многое успел обсудить с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Римского Франциска.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", – написал глава киевского режима.

Кроме того, Зеленский в очередной раз выразил Трампу благодарность, перечислив при этом свои типичные тезисы.

Ранее СМИ писали, что Зеленский мог передать Трампу предложения Киева по конфликту на Украине в рамках встречи в Риме.

По данным итальянских журналистов, помимо встречи с Зеленским, американский лидер планировал пообщаться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.

Также уточнялось, что визит Трампа в итальянскую столицу был ограничен 15 часами. Предполагалось, что сразу после завершения заупокойной мессы глава Белого дома должен был покинуть Рим.

