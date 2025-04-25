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25 апреля, 17:19

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La Repubblica: Украина может провести саммит в Риме в день похорон папы

Украина может провести саммит в Риме в день похорон папы – СМИ

Фото: 123RF/dedmityay

Власти Украины обратились к итальянскому правительству с просьбой организовать саммит в Риме в день похорон Папы Римского Франциска. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале издания, Киев обратился с таким предложением к Италии и другим европейским партнерам по дипломатическим каналам. При этом зампредседателя Совета министров Италии Антонио Таяни выразил опасения из-за этого плана.

"Я сомневаюсь, что в день похорон папы можно провести саммит", – сказал Таяни.

Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны понтифика пройдут 26 апреля.

На данный момент подтверждено участие 130 делегаций. Из них около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Церемонию планирует посетить ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и его французского коллегу Эммануэля Макрона. Россию на похоронах представит министр культуры РФ Ольга Любимова.

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