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23 апреля, 19:28

В мире

Министр культуры Любимова представит РФ на похоронах Папы Римского Франциска

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр культуры РФ Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах Папы Римского Франциска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, решение об утверждении ее кандидатуры принял Владимир Путин.

Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной его смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны Франциска пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон. Российский лидер посетить мероприятие не сможет.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.

В Ватикане началось прощание с Папой Римский Франциском

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