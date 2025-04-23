Министр культуры Любимова представит РФ на похоронах Папы Римского Франциска

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Министр культуры РФ Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах Папы Римского Франциска, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, решение об утверждении ее кандидатуры принял Владимир Путин.

Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной его смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Похороны Франциска пройдут 26 апреля. Их планируют посетить сразу несколько президентов, в том числе американский лидер Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон. Российский лидер посетить мероприятие не сможет.

В завещании Франциск просил похоронить его в простой гробнице в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца.