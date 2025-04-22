Ватикан: похороны Папы Римского Франциска пройдут 26 апреля

Фото: ТАСС/Zuma/ABACA/Vandeville Eric

Церемония похорон Папы Римского Франциска пройдет в субботу, 26 апреля, заявил глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Заупокойная месса по понтифику начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в соответствии с документом "Порядок похорон римского понтифика", отмечается в заявлении.

После богослужения пройдут похоронные чины Ultima commendatio и Valedictio. Гроб с телом Папы Римского будет доставлен в собор Святого Петра, а затем – в базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, подчеркнул Равелли.

Похороны понтифика планирует посетить ряд лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон.

Папа Римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

В завещании понтифика указано, что он пожелал быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Также Папа Римский указал, что его могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами Паолина и Сфорца с простой гробницей.

Соболезнования в связи с кончиной Папы Римского выразил Владимир Путин. Он отметил, что понтифик сделал многое для своей паствы и мира в целом.

По словам религиоведа Романа Лункина, преемником Папы Римского могут стать кардиналы Маттео Дзуппи и Жан-Клод Холлерих или нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.