Трамп сообщил, что вместе с женой посетит похороны Папы Римского Франциска

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что он вместе со своей супругой Меланией собирается посетить похороны Папы Римского Франциска в Риме.

"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности побывать там!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

Ожидается, что Папу Римского похоронят в период с 25 по 27 апреля – на четвертый-шестой день после смерти. Конкретная дата будет назначена кардиналами в скором времени.

Трамп выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского Франциска. Глава Белого дома пожелал божьего благословения понтифику и всем тем, кого он любил.

В свою очередь, Владимир Путин также выразил свои соболезнования, отметив, что Папа Римский Франциск был верным служителем христианского учения и пользовался большим международным авторитетом.