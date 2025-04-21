Папу Римского Франциска могут похоронить в период с 25 по 27 апреля

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Папа Римский Франциск может быть похоронен в период с 25 по 27 апреля. Об этом рассказал представитель Ватикана, ссылаясь на соответствующие правила.

"Правила предусматривают, что похороны должны состояться на четвертый-шестой день после смерти", – передает ТАСС.

По словам представителя Ватикана, конкретная дата будет назначена кардиналами, которые 22 апреля соберутся на консисторию, чтобы обсудить текущие процедуры.

В свою очередь, источник в Ватикане заявил агентству, что Папу Римского похоронят в римской церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

"Когда умирает Папа, все решения должны приниматься коллегиально в отсутствие главы. Похороны зависят от того, сколько продлится прощание и когда оно начнется. Затем надо организовать перевозку тела", – пояснил он.

Источник уточнил, что Франциск еще несколько лет назад изъявил желание быть похороненным в церкви Санта-Мария-Маджоре. Она относится к четырем папским базиликам Рима и расположена за пределами Ватикана на одном из семи римских холмов – Эсквилинском.

По его словам, с ее основанием связана красивая легенда. Первая церковь была заложена в первые века после зарождения христианства, в IV–V веках, при первых римских папах. Считается, что сама Богородица явилась в видении Папе Либерию в 366 году и велела возвести церковь в честь себя на месте, где произошло "чудо". В результате 5 августа на Эсквилине выпал снег. Эту легенду вспоминают ежегодно в храмовый праздник и символически сыплют лепестки белых роз в память о том снеге.

Однако церковь неоднократно перестраивалась. В настоящее время она имеет барочный фасад. Именно в ней прошла литургия на церковнославянском языке. Тогда в Рим прибыли святые Кирилл и Мефодий, которые попросили у Папы Адриана II разрешения перевести Священное Писание. В то время оно было доступно только на греческом и латинском языках. В ответ на их просьбу понтифик разрешил провести службу.

Известно, что в Санта-Мария-Маджоре уже хоронили Пап Римских начиная с XIII века. Последний раз там был захоронен Климент IX. Кроме того, в базилике похоронен архитектор и скульптор эпохи Возрождения Джованни Лоренцо Бернини.

Понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной трагедии мог стать инсульт, считают итальянские СМИ.

Обряд констатации смерти Франциска и помещения его тела в гроб пройдет вечером 21 апреля. Затем предполагается выставление гроба понтифика в базилике Святого Петра.

Церемонию возглавит камерленго кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, после чего начнется период вакантного престола. Именно он стал местоблюстителем Апостольского престола и временно исполняющим обязанности суверена города-государства Ватикан.